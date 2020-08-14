14 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
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14 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı

14 Ağustos 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

14 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
14.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 14.08.2020 06:46

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:40 Yeşil Deniz

02:05 Yeşil Deniz

03:30 Hangimiz Sevmedik

04:05 Hangimiz Sevmedik

05:50 Ege'nin Hamsisi

06:30 Ege'nin Hamsisi

09:00 Yeşil Deniz

11:30 Tozkoparan

13:00 Hangimiz Sevmedik

15:55 Kalk Gidelim

16:00 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Şampiyon

20:00 Dangal

23:15 Tövbeler Olsun

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

Kaynak: InterSinema.com

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