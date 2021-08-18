130 kilometre hızla giden hafriyat kamyonu yürekleri ağza getirdi
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130 kilometre hızla giden hafriyat kamyonu yürekleri ağza getirdi

130 kilometre hızla giden hafriyat kamyonu yürekleri ağza getirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Göktürk-Kemerburgaz yolunda hız sınırı 90 olmasına rağmen bir hafriyat kamyonunun yaklaşık 130 kilometre hızla gitmesi yürekleri ağza getirdi.

Göktürk-Kemerburgaz yolunda hız sınırı 90 olmasına rağmen bir hafriyat kamyonunun yaklaşık 130 kilometre hızla gitmesi yürekleri ağza getirdi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Eyüpsultan Göktürk - Kemerburgaz yolunda yaşandı. İddiaya göre hafriyat kamyonlarının da yoğun olarak kullandığı yolda hız limiti 90 kilometreydi. 90 kilometre sınırın olduğu yolda hafriyat kamyonu sürücüsü hız sınırı ihlali yaptı. Bir vatandaş ise cep telefonu kamerası ile sürücünün hızla gitmesini kaydetti. Aracın sürücüsü kendi araç kadranını kamera ile kaydedip hafriyat kamyonun hızını gösterdi. Hafriyat kamyonunun bu kadar sür'atli ve tehlikeli seyretmesi yüreklerini ağızlara getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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