13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
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13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü

Antalya'nın Kaş ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu, komşu çocuğu olan 10 yaşındaki arkadaşı Ahmet Öztürk'ü öldürdü.

13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
09.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:38

Antalya'nın Kaş ilçesinde birlikte oynayan iki komşu çocuğundan R.Ç'nin (13) elindeki tüfek, kazara ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Ahmet Öztürk (10) yaşamını yitirdi. Jandarma R.Ç'yi gözaltına aldı.

Dün saat 17.30 sıralarında Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi Göl mevkisinde meydana gelen olayda, Ova Mahallesi'nde oturan M.K'nin serasında ortakçı olan Denizli'nin Çivril ilçesi nüfusuna kayıtlı Feridun Ç'nin oğlu R.Ç. ile serada tarım işçisi olarak çalışan Adıyaman'ın Kahta ilçesi nüfusuna kayıtlı Fatih Öztürk'ün oğlu Ahmet Öztürk, birlikte oynamaya başladı.

ELİNDEKİ TÜFEK ATEŞ ALDI

Oyun sırasında R.Ç. iddiaya göre babasının aracının bagajında duran çift kırma tüfeği aldı. Bu sırada R.Ç'nin elindeki tüfek ateş aldı. Saçmaların isabet ettiği Ahmet Öztürk, kanlar içinde yere yığıldı. Paniğe kapılan R.Ç, tüfeği sulama kanalına attı.

SAÇMANIN İSABET ETTİĞİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ahmet Öztürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaş Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Ahmet Öztürk'ün cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

R.Ç. ise gözaltına alındı. Kanala atılan tüfek dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Jandarma ekipleri olayın büyümemesi için bölgede önlem aldı.

Kaynak: DHA

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