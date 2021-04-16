13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl 5 ay hapis
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13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl 5 ay hapis

13 yaşındaki çocuğa cinsel istismara 20 yıl 5 ay hapis
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de mahalle arasındaki tuvalette E.Ç. (13) isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan N.G. (40) 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de mahalle arasındaki tuvalette E.Ç. (13) isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan N.G. (40) 20 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

N.G., para verme vaadiyle tuvalete götürdüğü E.Ç.'ye cinsel istismarda bulundu. Çocuğun durumu anlattığı annesinin şikayeti üzerine gözaltına alınarak tutuklanan N.G., Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı. Mahkeme heyeti sanık N.G.'ye, 'cinsel istismar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sarkıntılık' suçlarında 20 yıl 5 ay hapis cezası verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN

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