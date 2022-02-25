13 Ukrayna askeri, "Teslim olun" çağrısı yapan Ruslara meydan okudu! Hepsini öldürdüler
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Ukrayna'yı işgal eden Rus ordusu, Yılan Adası'nı teslim almak için 13 Ukrayna askerine "teslim olun" çağrısı yaptı. Ukraynalı askerler ise bu çağrıya "Rus gemisi, defol buradan" diyerek yanıt verdi. Bu meydan okuma karşısında saldırıya geçen Ruslar, 13 askeri öldürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ölen askerlerin cesaretlerini tebrik etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi olarak başlattığı Ukrayna işgali sürüyor. Rus ordusu son olarak Karadeniz'deki küçük bir ada olan Yılan Adası'nı işgal ederken, adanın işgali sırasında hayatını kaybeden 13 asker sosyal medyada gündem oldu.
Adayı işgal etmeden önce Ukrayna askerleri ile iletişime geçen ve teslim olma çağrısı yapan Rus gemisi, askerlere yolladığı mesajda "Tüm silahlarını teslim etmeniz ve teslim etmenizi öneririm. Aksi takdirde ateş açacağım, anlaşıldı mı?" ifadelerine yer verdi.
Ukraynalı askerler ise bu mesaja "Buraya kadarmış. Rus gemisi, buradan defol" şeklinde yanıt verdi. Bu yanıtın ardından iletişimi kesen Rus gemisi Yılan Adası'nı bomba yağmuruna tutarken 13 askerin hayatını kaybettiği bilgisi öğrenildi.
Acı olay hakkında açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 13 askerin cesaretlerini tebrik ettiğini belirtirken konu hakkında şu sözleri söyledi: "Askerlerimiz asla pes etmedi. Adayı savunurken kahramanca can verdiler. Ukrayna için canını verenlerin hatırası sonsuza kadar yaşasın"