13 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00:30 Kalk Gidelim 01:30 Filinta 03:05 Bir Yusuf Masalı 03:30 Şampiyon 04:35 Diriliş Ertuğrul 05:10 Uğurlugiller 06:40 Ferhunde Hanım ve Kızları 06:40 Sağlıklı Mutfak 07:15 Sağlıklı Mutfak 07:30 Böyle Bitmesin 07:45 Osmanlı Tokadı 08:15 Osmanlı Tokadı 09:05 Diriliş Ertuğrul 10:20 Tozkoparan 11:50 Ferhunde Hanım ve Kızları 11:50 Enine Boyuna 13:00 Ailenin Yeni Üyesi 13:00 Elimi Bırakma 14:10 Kalk Gidelim 16:10 Kalk Gidelim 17:15 Soru Küpü 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Yedi Numara 20:00 Seksenler 21:55 Yeşil Deniz 23:30 Zaman Matinesi Kaynak: InterSinema.com