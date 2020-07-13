13 Temmuz 2020 Show Yayın Akışı
13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:15 Tehlikeli Soygun
01:30 Ölümcül Uçuş
02:45 Kalp Atışı
03:00 Kalp Atışı
03:55 Aşk Laftan Anlamaz
05:00 Kalp Atışı
05:00 Aşk Laftan Anlamaz
05:16 Pis Yedili
06:00 Pis Yedili
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:45 Kalp Atışı
10:00 Pazar Sürprizi
12:30 Kuaförüm Sensin
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Yalancı Yarim
16:15 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Süt Kardeşler
20:00 Acı Tatlı Ekşi
21:45 Gülen Gözler
22:15 Acı Tatlı Ekşi
23:45 Ölümcül Uçuş
Kaynak: InterSinema.com