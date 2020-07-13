13 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:15 Galip Derviş 01:30 Çok Akustik 02:15 Adı Efsane 04:30 Müzik Arası 04:30 5N 1K 05:30 Akasya Durağı 07:00 Küçük Ağa 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Magazin D Pazar 10:45 Güneşi Beklerken 13:00 Afili Aşk 13:15 Aşk-ı Memnu 15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 15:45 Çatı Katı Aşk 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Olanlar Oldu 20:00 Gol Kralı 21:45 Elimiz Mahkum 22:30 Çatı Katı Aşk 23:45 Çatı Katı Aşk Kaynak: InterSinema.com