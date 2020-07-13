13 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı
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13 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı

13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

13 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı
13.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.07.2020 07:16

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:15 Galip Derviş

01:30 Çok Akustik

02:15 Adı Efsane

04:30 Müzik Arası

04:30 5N 1K

05:30 Akasya Durağı

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Pazar

10:45 Güneşi Beklerken

13:00 Afili Aşk

13:15 Aşk-ı Memnu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

15:45 Çatı Katı Aşk

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Olanlar Oldu

20:00 Gol Kralı

21:45 Elimiz Mahkum

22:30 Çatı Katı Aşk

23:45 Çatı Katı Aşk

Kaynak: InterSinema.com

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