13 şehitle ilgili Bakan Soylu'nun şahit gösterdiği Öznur Çalık, Pervin Buldan'la aralarında geçen konuşmayı anlattı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara operasyonunun detaylarıyla ilgili Meclis Genel Kurulu'nda bilgi verdi. Soylu, 13 şehidin kaçırıldığı dönemde AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın HDP'li Pervin Buldan'ı aradığını söyledi. HDP'li Pervin Buldan'ın reddettiği "Bir süre misafir edilir, bırakılır" sözlerini sarf ettiğini söyleyen Çalık, 13 şehidimizi kurtarmak için o dönem yaptıkları çalışmaları da anlattı.

Çalık ayrıca, İnsan Hakları Derneği'nin şehit babasından alıkonulan askerlerin getirilmesi için teminat istediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da talimatı ile İçişleri Bakanı Soylu'nun gerekli girişimleri yaptığını fakat İHD'den olumlu yanıt alınamadığını kaydetti.

İNSANİ İLİŞKİLER ÇERÇEVESİNDE ARADIM

Malatyalı şehidimiz Semih Özbey'in bir bayram arifesinde kaçırıldığını hatırlatan Çalık, "O zamanlar Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordum. Olayı haber alır almaz Malatya'ya geçtim. 2015 yılının Eylül ayıydı. İlk olarak aileyi ziyarete gittim. Şehidimizin annesi kanser hastası. Hem anne hem de bir siyasetçi olarak ne yapabilirim diye düşündüm. Tüm kurumları aradığım gibi bir de PKK'nın kaçırmış olabileceği ihtimalini düşünerek insani ilişkiler çerçevesinde dönemin HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ı arayarak ailenin durumunu anlattım. O da bana 'Baktırayım size döneyim' cevabını verdi. Bir süre sonra bana dönüş yaptı ve Semih Özbey'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek 'Bir süre misafir edilir, bırakılır' cevabını verdi." diye konuştu.

"'ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPILMADI' CÜMLESİ KÜLLİYEN YALAN"

Sonrasında ise yapılması gerekenlerin yapıldığını aktaran Çalık, 'Devlet kaçırılan çocuklar için hiçbir şey yapmadı' cümlesi külliyen yalan bir cümledir. Yapılması gereken siyasi ve insani görüşmeleri yaptık. İçişleri Bakanlığımız ve Silahlı Kuvvetlerimiz yapılan görüşmeleri devam ettirdi." dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ EVLATLARIMIZIN SAĞ SALİM GELMESİ İÇİN TALİMAT VERDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'ya gittiğinde Özbey ailesi ile defaatle görüştüğünü söyleyen Çalık, "Üç sene önce şehidimizin babası Gürsel Özbey bana, İnsan Hakları Derneği'ni aradığını, onların da alıkonulan evlatlarımızı getireceklerini ama Türkiye'ye girerken sorun yaşayacaklarını bu yüzden teminat istediklerini söyledi. Biz de konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Kendileri İçişleri Bakanımızı yanına çağırarak evlatlarımızın sağ salim gelmesi için ne gerekiyorsa yapılması talimatını verdi. Ben de ailemize durumu ilettim. Gürsel Abi'ye İHD'ye gidebilirsin çocuklarımız getirsinler hiç bir zorlukla karşılaşmayacaklar dedim. Ve şunu da ekledim; İnsan Hakları Derneği'nin yalan söylemiyorsa evlatlarını getireceklerini söyledim. Ne yazık ki İnsan Hakları Derneği'nden bir daha ses çıkmadı" dedi.

PERVİN HANIM KİMİ ARADI?

Çalık sözlerine şöyle devam etti: "Ben şu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Pervin Hanım kiminle irtibata geçerek evlatlarımızın sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendi. Bunu nasıl ve kime istinaden söyledi. Aziz milletimiz her şeyin farkında. 13 vatan evladımıza savunmasız bir şekilde kurşun sıkan PKK ve iş birlikçilerini halkımız gayet iyi biliyor. PKK ve sözde dernek İHD, o anaların gözyaşında boğulacak. PKK'nın kökünü kazıyana kadar mücadelemiz devam edecek."

PERVİN BULDAN, SOYLU'NUN SÖZLERİNİ REDDETMİŞTİ

HDP'li Pervin Buldan, Bakan Soylu'nun, 13 şehitle ilgili "Öznur Çalık, çocuklar kaçırıldığı zaman Pervin Buldan'ı aradı. Buldan, 'Biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar' dedi" sözlerini reddetmişti.

Soylu'nun açıklamaları sonrası gözlerin çevrildiği Buldan, "Bugün Meclis Genel Kurulu'ndaki Gara'ya ilişkin görüşmeler sırasında İçişleri Bakanı, ismimi kullanarak, alıkonulan bir askerle ilgili, bir AK Parti milletvekiline 'Biraz misafir edecekler. Bırakacaklar' dediğimi iddia etmiştir. Bu iddia kesinlikle gerçek dışıdır, saptırmadır ve kara propaganda amaçlıdır.

Olayın doğrusu şöyledir:

AK Parti Milletvekili Öznur Çalık, Grup Başkanvekili olduğum dönemde beni aradı ve alıkonulan bir askerin annesinin kanser hastası olduğunu ve oğlundan haber almak istediğini aktardı. Müzakere ve çözüm sürecinin devam ettiği bir dönemdi. Konuyla ilgili olarak eğer bir bilgiye ulaşılabilirse mutlaka paylaşacağımı kendisine ifade ettim. Alıkonulan askerin sadece sağlığının iyi olduğu yönünde bir bilgiye ulaşıldı ve Çalık'a 'Sağlığı iyiymiş. Umarım en kısa zamanda bırakılır. Biz elimizden geleni yapıyoruz' şeklinde bir paylaşımda bulundum. Aramızda geçen diyalog bundan ibarettir. Bunun dışındaki iddialar asla doğru değildir."