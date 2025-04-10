13 Nisan Terazi Dolunayı burçlara etkisi! Terazi Dolunayı'nın burçlara etkileri neler olacak?

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com stüdyosunda Terazi burcunun 23 derecesinde gerçekleşecek olan dolunay ile ilgili önemli bilgiler verdi. Astrolojide denge, uyum ve ilişkilerle özdeşleşen Terazi burcunda gerçekleşen bu dolunay, tüm burçlar üzerinde belirgin bir farkındalık yaratacak. Terazi Dolunayı, hem bireysel hem de toplumsal anlamda yeni kararlar alınmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, "Terazi Dolunayı burçları nasıl etkiler?" sorusu sıkça araştırılıyor. Peki, Terazi Dolunayı'nın burçlara etkileri neler olacak? İşte detaylar...

TERAZİ DOLUNAYI'NIN BURÇLARA ETKİLERİ NELER OLACAK?

13 Nisan'da yaşanacak Terazi Dolunayı, burçların yaşamında hem bireysel kararları hem de karşılıklı ilişkileri etkileyen bir enerji taşıyor. Bu gökyüzü olayı, özellikle adalet duygusunu, uzlaşmayı ve estetik arayışları tetikliyor. Dolunayın burçlar üzerindeki etkileri, hayatın farklı alanlarında kendini gösterecek.

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

İlişkiler gündeminizde! Partnerlik ve ortaklıklar konusunda önemli bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Uzun süredir süregelen sorunlar çözüme kavuşabilir ya da bir ilişki sona erebilir.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Günlük rutinler, sağlık ve iş ortamı etkileniyor. İş yerinizde bir değişim olabilir. Sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz bir konu gündeme gelebilir. Yeni bir düzen kurmak isteyebilirsiniz.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Aşk hayatınız, çocuklarla ilişkiler ya da yaratıcı projeler öne çıkıyor. Bir ilişkinin netleşmesi, bir projede sonuç alma gibi etkiler görülebilir. Keyifli gelişmeler gündemde.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Ev, aile ve yuva konularında önemli bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Taşınma, evle ilgili kararlar ya da aile bireyleriyle yüzleşmeler mümkün.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

İletişim trafiğiniz yoğunlaşıyor. Kardeşler, kuzenler ya da yakın çevrenizle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Ayrıca eğitim, sosyal medya ve kısa seyahatler alanında da bazı tamamlanmalar yaşayabilirsiniz.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Maddi konularla ilgili netleşmeler olabilir. Gelir-gider dengenizi gözden geçirebilir, yeni bir yatırım ya da harcama kararı alabilirsiniz.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleştiği için hayatınızda büyük farkındalıklar getirebilir. Kendi ihtiyaçlarınızı ön planda tutma zamanı. Dış görünüşünüzle ya da kişisel hedeflerinizle ilgili kararlar alabilirsiniz.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

İç dünyanız hareketleniyor. Gizli kalmış duygular, geçmişle yüzleşme ve ruhsal temizlik zamanı. Bırakmanız gereken bir durumu geride bırakabilirsiniz.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planlarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Bir dostluk sonlanabilir ya da bir grup içindeki rolünüz değişebilir.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Kariyer ve toplum önündeki duruşunuz etki altında. İş hayatında bir tamamlanma ya da önemli bir karar söz konusu olabilir. Üstlerle ilişkiler dikkat çekiyor.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Uzaklar, eğitim, hukuk veya seyahat konularında netleşmeler yaşanabilir. Bir yolculuk planı, eğitim kararı ya da yurt dışı bağlantılı bir durum gündeme gelebilir.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Borçlar, alacak-verecek meseleleri, miras veya ortaklı paralarla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Finansal anlamda yeni bir düzenleme gerekebilir.

TERAZİ DOLUNAYI BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?