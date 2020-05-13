13 Mayıs Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
13 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
13.05.2020 09:48 | Son Güncelleme: 13.05.2020 09:48
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Gümüşsuyu Mah
Açıklama : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 13.05.2020 01:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.5.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.