13 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı
13 Mayıs 2020 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
13.05.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.05.2020 06:45
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:30 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:00 Kalp Atışı
05:45 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Pis Yedili
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
14:45 Refika ile Test Mutfağı
15:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Şabaniye
22:15 Güldür Güldür Show
23:45 İçerde
Kaynak: InterSinema.com