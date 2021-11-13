13 Kasım 2021 Tv 2 Yayın Akışı

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Kelime Oyunu

02:15 Kanıt

03:45 Akasya Durağı

04:50 Kırık Hayatlar

06:00 Dadı

08:00 Akasya Durağı

11:00 Magazin Masası

13:00 Kırık Hayatlar

14:00 Aşk-ı Memnu

16:00 Yaprak Dökümü

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Dadı

23:30 Kanıt