13 Haziran Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 13 Haziran 2020!
13 Haziran Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
13.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:18
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 13 Haziran Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Terkos Mah,Durusu Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 13.06.2020 09:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 13.06.2020 08:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.6.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.