13 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
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13 Haziran 2020 Star Yayın Akışı

13 Haziran 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

13 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
13.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.06.2020 06:58

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:20 Aramızda Kalsın

02:30 Çilek Kokusu

05:00 Güzel Köylü

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Hayat Bazen Tatlıdır

09:20 Evde Hareket Zamanı

10:00 Evde Hareket Zamanı

10:10 Sinema

10:10 Benim Tatlı Yalanım

13:30 Çilek Kokusu

14:45 Çilek Kokusu

16:00 Dizi

16:45 Kızıl Elmas

16:50 Güzel Köylü

18:30 Star Haber

20:00 Kızıl Elmas

20:00 Suikastçı

22:00 Medcezir

22:30 Bir Demet Tiyatro

Kaynak: InterSinema.com

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