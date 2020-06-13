13 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 13 Haziran 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:20 Aramızda Kalsın 02:30 Çilek Kokusu 05:00 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:30 Hayat Bazen Tatlıdır 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:00 Evde Hareket Zamanı 10:10 Sinema 10:10 Benim Tatlı Yalanım 13:30 Çilek Kokusu 14:45 Çilek Kokusu 16:00 Dizi 16:45 Kızıl Elmas 16:50 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Kızıl Elmas 20:00 Suikastçı 22:00 Medcezir 22:30 Bir Demet Tiyatro Kaynak: InterSinema.com