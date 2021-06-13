14 haftalık hamile olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin kız bebeği olacak
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14 haftalık hamile olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin kız bebeği olacak

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14 haftalık hamile olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin bir kız bebeği olacağı öğrenildi. Çift, Özpirinçci'nin dizi çekimleri biter bitmez nikah masasına oturacak.

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, hakkında çıkan hamilelik haberleri sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı. Tarkan'ın baba olduğunu duyurduğu meşhur videoyu paylaşan güzel oyuncu, sevgilisi Burak Yamantürk'ü etiketlemişti. Özpirinçci ayrıca haberlerde yazılanın aksine 9 değil, 13 haftalık hamile olduğunu söylemişti.

EYLÜL AYINDA EVLENİYORLAR

Hürriyet'in haberine göre, şimdilik bir isim arayışında olmadığı belirtilen çiftin bir kız bebeği olacak. Özpirinçci'nin rol aldığı "İlk ve Son" dizisinin çekimleri biter bitmez, eylül ayında nikah masasına oturacak.

14 haftalık hamile olan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin kız bebeği olacak
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