13 Graves Filmi 13 Graves filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 13 Graves filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

13 Graves'te, mafya tarafından tutulan iki kiralık katil Frank ve Terry, son kurbanlarının cesedini her zamanki mezarlığa gömmek üzere ormana doğru yola çıkarlar. Ancak bu kez işleri sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Doğa üstü bir güç, iki kiralık katile ormanı dar eder.

Yönetmen: John Langridge

Senaryo: John Langridge

Oyuncular: Kevin Leslie, Morgan James, Jacob Anderton, Terri Dwyer, Michael McKell, Tony Cook, Greg Draven, Faith Elizabeth, Justin Hayward, Jason Rhodes, Glenn Salvage, Nick Moon, Phillip Rose, Stuart Fenton, Nicholas Harrison, John Langridge, Teddy Langridge, Chris Martin, Jem Reed, Roy Rivett, Brent Slade, Mark Taylor

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: 13 Graves

Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 83 dk.

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 21.08.2020



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Kaynak: InterSinema.com