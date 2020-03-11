13 Graves Filmi
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13 Graves'te, mafya tarafından tutulan iki kiralık katil Frank ve Terry, son kurbanlarının cesedini her zamanki mezarlığa gömmek üzere ormana doğru yola çıkarlar. Ancak bu kez işleri sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Doğa üstü bir güç, iki kiralık katile ormanı dar eder.
Yönetmen: John Langridge
Senaryo: John Langridge
Oyuncular: Kevin Leslie, Morgan James, Jacob Anderton, Terri Dwyer, Michael McKell, Tony Cook, Greg Draven, Faith Elizabeth, Justin Hayward, Jason Rhodes, Glenn Salvage, Nick Moon, Phillip Rose, Stuart Fenton, Nicholas Harrison, John Langridge, Teddy Langridge, Chris Martin, Jem Reed, Roy Rivett, Brent Slade, Mark Taylor
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: 13 Graves
Yapımcı Firma: CNS Prodüksiyon
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 83 dk.
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 21.08.2020
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Kaynak: InterSinema.com