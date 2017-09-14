"13 Eylül Dünya sepsis ile Mücadele Günü" dolayısıyla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi kana toksin yada bakteri karışması olarak da bilinen sepsiz hastalığıyla ilgili eğitim programı düzenlendi.



Hastane toplantı salonundaki eğitim programında Prof. Dr. Dilek Memiş oturumu yönetti.





Doç. Dr. Mehmet Turan İnal ve Uzm. Dr. Ahmet Şenol Uyar sepsiz hastalığında erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti.





Edirne Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Mustafa İshak Yıldırım, yaptığı değerlendirmede, Sağlık Bakanlığımızın himayesinde, Türk Yoğun Bakım Derneği eğitmenleri tarafından bir eğitim paketi hazırlanarak, Sepsis ile ilgili farkındalık seferberliği başlatıldığını belirtti.





Hızlı ve etkin bir şekilde tedavi edilmediği takdirde, çoklu organ yetmezliği ve ölümle sonuçlanan bir tablo olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"13 Eylül Dünya sepsis ile Mücadele Günü" kapsamındaki amacımız toplumun, sağlık çalışanlarının, hastaların, ailelerin eğitilerek sepsisin tıbbi acil durum olarak erken dönemde fark edilerek tedavi edilmesini sağlamaktır.



Sepsisten korunmanın yolu onu tanımaktan ve bilinçlenmekten geçiyor. Eğitimlerimiz tekrarlanarak devam edecektir. Dünyada her yıl 30 milyondan fazla kişiyi etkileyen hastalık, her yıl yüzde 8-13 oranında artış gösterdiği göz önüne alındığında ülkemizin de önemli bir sağlık problemidir.