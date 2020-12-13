13 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı
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13 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

13.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 13.12.2020 06:47
13 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

13 Aralık 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 İyi Aile Babası

02:15 İntikam: Bir Aşk Hikayesi

02:45 Yatıya Misafirim Var

04:00 Müzik Arası

05:00 Küçük Ağa

06:30 İyi Aile Babası

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:00 Yatıya Misafirim Var

14:15 Hekimoğlu

16:15 Sadakatsiz

16:15 İyi Aile Babası

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Annenin Günahı

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Hekimoğlu

23:45 İyi Aile Babası

Kaynak: InterSinema.com

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