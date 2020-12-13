13 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı
13 Aralık 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 İyi Aile Babası
02:15 İntikam: Bir Aşk Hikayesi
02:45 Yatıya Misafirim Var
04:00 Müzik Arası
05:00 Küçük Ağa
06:30 İyi Aile Babası
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:00 Yatıya Misafirim Var
14:15 Hekimoğlu
16:15 Sadakatsiz
16:15 İyi Aile Babası
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Annenin Günahı
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Hekimoğlu
23:45 İyi Aile Babası
Kaynak: InterSinema.com