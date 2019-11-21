121 yıllık fotoğrafın başlattığı tartışma: Greta Thunberg zamanda yolculuk mu yaptı?

21.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:04

Washington Üniversitesi'nin arşivinde yer alan 121 yıl önce çekilmiş bir fotoğraftaki kız çocuğunun İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'e benzerliği sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar Thunberg'in "dünyayı kurtarmak için zamanda yolculuk yaparak günümüze gönderildiği" teorisini ortaya attı.



1898 yılında çekilen söz konusu fotoğrafta Kanada'nın Yukon bölgesinde maden ocağında çalışan 3 çocuk bulunuyor. Çocuklardan biri örgülü saçları ve yüz ifadesiyle iklim aktivisti Greta Thunberg'i andırıyor. Çocukların o dönemde Yukon'da yaşayan ve maden işinde çalışan İsveç göçmenlerinden bir ailenin kızı olduğu düşünülüyor. Söz konusu fotoğrafın İsveç asıllı Amerikalı fotoğrafçı Eric Hegg tarafından çekilmesi de bu teoriyi doğrular nitelikte. Euronews.com'da Görüntüle