12 yıl hapis cezasıyla 10 yıldır aranan Zekiye yakalandı

26.02.2020 16:08 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:08

ANTALYA'da, 34 suç kaydı ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 10 yıldır aranan Zekiye Çimen, polis tarafından yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kepez ilçe Emniyet Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, 34 ayrı suç kaydı, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 10 yıldır aranan Zekiye Çimen'in yerini belirleyip operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Zekiye Çimen, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanan Çimen, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA