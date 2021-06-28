"12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali" 1 Temmuz'da başlayacak

"12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", 1 Temmuz'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesinde sanatseverlerle buluşacak.

"12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali", 1 Temmuz'da İstanbul Arkeoloji Müzeleri Bahçesinde sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen festival, üç önemli etkinliği yerli ve yabancı sanatseverleri ağırlayacak.

Festivale ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, dünyayı etkisi altına alan salgına işaret ederek, "Bütün dünyanın içinde bulunduğu sağlık sorunlarına rağmen, hiç durmayan kurumlarımız, tedbirleri elden bırakmadan sanat üretmeyi sürdürdü. 12. kez düzenlemekte olduğumuz festivalimiz yine renkli ve coşku ile seyircileri kucaklayacak." dedi.

Arıkan, festivalin önemine değinerek şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin her yerinden uluslararası seviyedeki solist sanatçılarımız bir arada. Baroktan klasiğe, klasikten romantik döneme uzanan geniş bir dönemsel yelpaze sunuyoruz. Gelenekselleşen Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma Operası', seyircilerin yoğun ilgisi öngörülerek üç kez tekrarlanıyor. Biletlerin kısa sürede tükenmiş olması, sağlık sorunlarının olmayacağı gelecek yıllar için bize büyük bir umut veriyor. Daha zengin programlarla gelecek yıllarda güçlenecek olan festivalimiz, İstanbul'un yanı sıra ülkemizin sanat yaşamına değerli katkılar vermeye devam edecek. Başta Kültür ve Turizm Bakanımız ve Genel Müdürümüz olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, solistlerimize, orkestra ve koromuza, tüm teknik ekibimize başarılar diliyorum."

Gala konserinde 15 solist sanatçı aynı sahneyi paylaşacak

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek festival, İDOB Orkestrası eşliğinde 15 solist sanatçının sahne alacağı "Gala Konseri"yle başlayacak. Konserde Wagner, Mozart, Rossini, Gounod, C. Saint-Saens, Messenet, Bizet, Verdi ve Puccini'nin de aralarında bulunduğu önemli bestecilerin eserlerinden seçkin örnekler yorumlanacak.

Can Okan'ın orkestra şefliğini üstleneceği etkinlikte Birgül Su Ariç, Perihan Nayır Artan, Gülbin Günay, Ayten Telek, Hande Soner Ürben, Efe Kışlalı, Şenol Talınlı, Faik Mansuroğlu, Caner Akgün, Murat Güney, Umut Tarık Akça, Zafer Erdaş, Gökhan Ürben sahne alacak. Gala Konseri, 3 Temmuz'da bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.

Etkinlik 4 Temmuz'da barok dönem eserlerinden seçkin antik arya ve düetlerin seslendirileceği "Barok Konseri" ile devam edecek. Orkestra Şefi Paolo Villa yönetimindeki konserde, İDOB Orkestrası'na Otilia İpek, Elif Tuğba Tekışık, Kaan Buldular, Kevork Tavityan, Suat Arıkan eşlik edecek. Konserde ayrıca keman sololarıyla Oleksandr Samoylenko ve antik barok çalgı "lavta" sololarıyla Hande Cangökçe de yer alacak.

Düzenlendiği ilk yıldan beri festival programında yer verilen Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" eseri, 8 ve 10 Temmuz ile kapanışın gerçekleşeceği 11 Temmuz'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Caner Akın'ın sahneye koyduğu eser, klasik haline sadık kalınarak, aylardır dünya gündemini oluşturan salgına da göndermelerin yapıldığı farklı bir reji anlayışıyla seyirci karşısında olacak.

Solistler Erdem Erdoğan ve Ufuk Toker "Belmonte", Tuncay Kurtoğlu ve Umut Tingür "Osmin" rolünü, Ceren Aydın ve Hale Soner Kekeç "Konstanze", Işılay Meriç Karataş, Nazlı Deniz Süren ve Evren Işık Yasemin "Blondchen", Serkan Bodur, Berk Dalkılıç ve Onur Turan "Pedrillo", Caner Akın "Selim Paşa", Adahan Cabar ise "Çocuk" rolünü yorumlayacak.

Murat Cem Orhan yönetimindeki İDOB Orkestrası ve Volkan Akkoç yönetimindeki İDOB Korosu'nun eşlik edeceği Saraydan Kız Kaçırma operasının koreografisini Tan Sağtürk üstleniyor.

Sanatseverler 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali biletlerini www.biletinial.com üzerinden alabilecekler.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk