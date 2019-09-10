12. Ulusal Gönen Oya ve Çeyiz Festivali sona erdi

10.09.2019 08:22

Balıkesir'in Gönen ilçesinin kurtuluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "12. Ulusal Oya ve Çeyiz Festivali" sona erdi.

Gönen Belediyesince Yıldız Meydanı'nda 3 gün süren festivalde sanatçılar Aleyna Tilki, Mehmet Erdem ve Koray Avcı konser verdi.

Belediye Başkanı İbrahim Palaz, etkinlikler sonrası yaptığı açıklamada, "Göreve gelirsem bu meydanda sizlere, özellikle de gençlere kurtuluş günümüzde festival çalışmalarımızı ulusal boyuta taşıyacağız diye söz verdik. Bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Her geçen sene çok daha iyi organizasyonlarımızla Gönen iğne oyasını dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." dedi.

Palaz, konser veren sanatçılara el emeği Gönen iğne oyası tablosu ile isimleri yazılı Gönen Belediyespor forması hediye etti.

Kaynak: AA