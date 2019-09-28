'12 numaralı adam' oyununun İstanbul galası yapıldı!

28.09.2019 11:29

Oyunculuğu kadar yazarlığı ve yönetmenliğiyle de yeteneğini konuşturan Erkan Kolçakköstendil, '12 Numaralı Adam' oyunuyla İstanbul'da ilk kez dün akşam tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Bostancı Gösteri Merkezi'nde yapılan galaya ünlü ismin rol aldığı 'Çukur' dizisi ekibi çıkarma yaptı. Diziden rol arkadaşları Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Kadir Çermik, Kubilay Aka, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Ece Yaşar, Gökşen Ateş dışında dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmeni Sinan Öztürk ve senaristi Gökhan Horzum da izlemeye gelen isimler arasında yer aldı. Ayrıca Gökçe Bahadır, Leyla Lydia Tuğutlu, Bülent Emrah Parlak, Begüm Birgören ve Bige Önal gibi birçok ünlü oyuncu İstanbul galasında arkadaşları Erkan Kolçakköstendil'i yalnız bırakmadı ve oyun sonrası dakikalarca ayakta alkışladılar.

Erkan Kolçakköstendil, kendi yazdığı ve oynadığı tek kişilik oyunu '12 Numaralı Adam'la bir yıl içinde tam 4 kıta, 13 ülke, 45 şehir gezerek 20.000'den fazla seyircinin karşısına çıktı. Dünyanın dört bir yanından büyük ilgiyle karşılanan oyunun İstanbul galası için tiyatroseverler 2000 kişilik Bostancı Gösteri Merkezi'ni doldurdu.

Kaynak: Bültenler