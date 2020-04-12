12 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı 12 Nisan 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:00 Beyaz Show 00:30 Galip Derviş 01:15 Dudullu Postası 01:45 Son Silah 02:15 Poyraz Karayel 02:30 Gelinim Mutfakta 03:15 Poyraz Karayel 04:15 Müzik Arası 05:00 Poyraz Karayel 05:15 Akasya Durağı 07:00 Kalbim Ege'de Kaldı 07:45 Akasya Durağı 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 13:00 Arda'nın Mutfağı 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Çarkıfelek 17:00 Hayat Tamircisi 17:00 Umudumuz Şaban 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 20:00 Umudumuz Şaban 20:00 Herkül: Efsane Başlıyor 21:45 Son Silah 22:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:30 Son Silah Kaynak: InterSinema.com