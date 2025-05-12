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12 Mayıs Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar li

12 Mayıs Pazartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar li
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Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Mayıs Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Mayıs 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 12 Mayıs 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

12 Mayıs Pazartesi 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 12 Mayıs 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 12 Mayıs 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER

–– Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı Riskinin Standart Yaklaşımla Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

–– İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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