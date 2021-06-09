12 köyün ortak kullanımı için 2 adet halı saha
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12 köyün ortak kullanımı için 2 adet halı saha

12 köyün ortak kullanımı için 2 adet halı saha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Emet ilçesine 12 köyün ortak kullanacağı 2 adet halı saha yapılacağı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesine 12 köyün ortak kullanacağı 2 adet halı saha yapılacağı bildirildi.

Emet İl Genel Meclisi Üyeleri İsmail Elmacı ve Halil Mallı, yaptıkları ortak açıklamada, "İlçemiz Gencel mevkiine 8 köyün kullanımı için yapılan sentetik sahadan, 2 tane daha 12 köyümüzün ortak kullanımları için yapılacak. Yapılacak halı sahalarımızdan ilki Eseler, Işıklı, Dereli, Yaylayolu, İkibaşlı ve Günlüce köylerimizin ortak kullanması için Günlüce köyümüze, ikinci halı sahamız ise İğdeköy, Kırgıl, Yeniceköy, Doğanlar ve Göncek köylerimizin kullanımı için Doğanlar köyümüze yapılacaktır. Tüm köylerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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