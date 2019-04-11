12 Gün Sonra Mazbatasına Kavuştu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerini kazanan Demokrat Parti'nin adayı Mesut Ergin, 12 gün sonra mazbatasını alarak makamına oturdu.

Artık resmen Ayvalık Belediye Başkanı olan Mesut Ergin'i mazbata töreninde binlerce taraftarı Ayvalık Adliye Saray'ına giderek yalnız bırakmadı. Adliyeye çok sayıda vatandaşın alkışları ve 'Halkın Başkanı' sloganları eşliğinde giren Mesut Ergin, mazbatasını imzaların atılmasının ardından adliye bahçesinde Hakim Mehmet Turan'ın elinden aldı. Mazbatasını alan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daha sonra uzun araç konvoyuyla ilçe merkezine giderek, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sundu.

Ergin bu başarının kendisine inanan ve güvenen tüm Ayvalık halkına ait olduğunu vurgulayarak, "Seçim çalışması başladığı ilk gün bir kenetlendik ve bugün buralara kadar geldik. Hepinizden Allah razı olsun. Bu başarıda emeği geçen herkese başta kadınlarımız, gençlerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu seçimin galibi sen, ben, o değil, Ayvalık halkıdır. Bunu herkes böyle bilsin. Bundan sonra ben Ayvalık'ta herkesin belediye başkanıyım. Aynı duygularla tüm belediye meclis üyelerimizde inanıyorum ki, Ayvalık'ın belediye meclis yeleri olacaklardır. Çünkü biz onlarla beraber Ayvalık'ta bir çok hizmete imza atmak istiyoruz. Hep beraber bu yolda yürüyeceğiz. Bu konuda benim hiç tereddüdüm yok. Hep beraber bu işi başaracağız" dedi.

Seçim döneminde söylediği gibi, Atatürk'ün her zaman kalplerinde olduğunun altını çizen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Atatürk bizim yüreğimizde bütünleşmiştir dedik ve Atatürk rozetini hiçbir zaman yakamızdan çıkarmayacağız dedik. Bu yüzden de rozetimizi şimdi yerine koyuyoruz" ifadelerini kullandı. Mesut Ergin'e bu sözlerinin ardından eşi Canan Ergin tarafından yakasına Atatürk rozeti takıldı.

Ergin, "Bu rozet hiçbir zaman buradan çıkmayacak. Çünkü Ayvalık Atatürk ilkelerine inanmış, cumhuriyet devrimlerine inanmış bir şehirdir. Her zaman da bizlerle beraber böyle kalacaktır. Gelecek nesillere de bu şekilde aktarılacaktır. Bunan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Konuşmasının ardından, binlerce Ayvalıklı ile belediye başkanlık binasına geçen Mesut Ergin'i belediye kapısı önünde eski Belediye Başkanı Rahmi Gençer karşıladı.

Rahmi Gençer, belediye başkanlık mühürünü Mesut Ergin'e takdim ederken, görevinde başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA