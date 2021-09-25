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11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi Sanayideki işyerinde çıkan yangında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oto tamircisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Yaşar Can Davutoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - 11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi

Sanayideki işyerinde çıkan yangında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oto tamircisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 11 yaşındaki Yaşar Can Davutoğlu son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Sanayi Sitesi 6152. Sokak üzerinde bulunan bir işyerinde LPG tankının patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın sonrasında bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan Yaşar Can Davutoğlu ile birlikte 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Davutoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Davutoğlu'nun cenazesi Talas ilçesine bağlı Koçcağız Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına Yaşar Can Davutoğlu'nun ailesi, yakınları, sanayi esnafı ve vatandaşlar katıldı.

11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi

11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi

11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi

11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi

11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi

11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi

11 yaşındaki Yaşar Can toprağa verildi
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