11 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Küçük Ağa 00:45 Kalk Gidelim 03:35 Elimi Bırakma 05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları 06:05 Bir Yusuf Masalı 06:35 Sağlıklı Mutfak 07:35 Osmanlı Tokadı 08:10 Uğurlugiller 09:10 Parmak Damgası 10:10 Tozkoparan 10:20 Perihan Abla 11:40 Ferhunde Hanım ve Kızları 12:15 Gülşen Abi 12:50 Elimi Bırakma 13:00 En Son Babalar Duyar 14:05 Yeditepe İstanbul 16:10 Kalk Gidelim 16:20 Şampiyon 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Yeşil Yol 20:00 Kalk Gidelim Kaynak: InterSinema.com