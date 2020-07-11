11 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı
11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Küçük Ağa
00:45 Kalk Gidelim
03:35 Elimi Bırakma
05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:05 Bir Yusuf Masalı
06:35 Sağlıklı Mutfak
07:35 Osmanlı Tokadı
08:10 Uğurlugiller
09:10 Parmak Damgası
10:10 Tozkoparan
10:20 Perihan Abla
11:40 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:15 Gülşen Abi
12:50 Elimi Bırakma
13:00 En Son Babalar Duyar
14:05 Yeditepe İstanbul
16:10 Kalk Gidelim
16:20 Şampiyon
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yeşil Yol
20:00 Kalk Gidelim
Kaynak: InterSinema.com