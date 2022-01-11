11 Ocak 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı
11 Ocak 2022 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (InterSinema.com) - Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Z Raporu
01:00 Ç. Rizespor - Beşiktaş
02:45 1 Yildiz 10 Gol
03:00 Y. Kayserispor - Altay
04:45 1 Yildiz 10 Gol
05:00 Göztepe - Fta Antalyaspor
06:45 1 Yildiz 10 Gol
07:00 Yeni Gün
09:00 Ç. Rizespor - Beşiktaş
10:45 1 Yildiz 10 Gol
11:00 Bein Manşet
12:30 Galatasaray - Gençlerbirliği
14:15 1 Yildiz 10 Gol
14:30 500 Great Goals Show
15:00 500 Great Goals Show
16:00 A. Alanyaspor - M. Başakşehir
17:45 1 Yildiz 10 Gol
18:00 Süper Hikayem
19:00 Bein Süper Lig
20:00 Fenerbahçe - A. Demirspor
22:00 Bein Süper Lig
23:30 Trio
Galatasaray yönetiminin #FatihTerim ile yollarını ayırma kararını nasıl buluyorsunuz?— Haberler (@Haberler) January 10, 2022
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