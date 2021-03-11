11 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm full izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

11 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm full izle!

11.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:57
11 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm full izle!

kranlar karşısına yeni gelen Şarkılar Bizi Söyler müzik programı Kanal D'de yayınlanıyor. Geçen hafta 2. bölümü ile ekrana gelen yarışma 11 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm full izle!

Perşembe günleri izleyici karşısına çıkan 11 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm full izle!

11 MART ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİM?

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler konukları;

Kibariye,

Niran Ünsal,

Kubat,

Nilgün Belgün

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 2. BÖLÜM ÖZETİ!

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler'in ikinci bölümünde müziğin zamansız şarkılarının babası Orhan Gencebay şarkıları söylenecek.-Batsın Bu Dünya,- Hatasız Kul Olmaz, Bir Teselli Ver,-Bana Kaderimin Bir Oyunu Mu Bu,-Yarabbim,-Ya Evde Yoksan,- Dil Yarasıgibi Orhan Gencebay'ın en güzel şarkıları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlanacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ali Şansalan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 11 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm full izle! - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:58:20. #1.14#
title