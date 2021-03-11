11 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm full izle!

kranlar karşısına yeni gelen Şarkılar Bizi Söyler müzik programı Kanal D'de yayınlanıyor. Geçen hafta 2. bölümü ile ekrana gelen yarışma 11 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm full izle!

Perşembe günleri izleyici karşısına çıkan 11 Mart Perşembe Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? Şarkılar Bizi Söyler 2. bölüm full izle!

11 MART ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİM?

Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler konukları;

Kibariye,

Niran Ünsal,

Kubat,

Nilgün Belgün

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 2. BÖLÜM ÖZETİ!

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler'in ikinci bölümünde müziğin zamansız şarkılarının babası Orhan Gencebay şarkıları söylenecek.-Batsın Bu Dünya,- Hatasız Kul Olmaz, Bir Teselli Ver,-Bana Kaderimin Bir Oyunu Mu Bu,-Yarabbim,-Ya Evde Yoksan,- Dil Yarasıgibi Orhan Gencebay'ın en güzel şarkıları Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici tarafından yorumlanacak.