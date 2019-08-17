17 baro, Beştepe'de yapılacak adli yıl açılış töreni davetini reddetti

17.08.2019 11:41

İzmir barosunun yaptığı çağrının ardından 10 baro dahaCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 Eylül'de gerçekleştirilecek adli yıl açılış töreni için Yargıtay tarafından yapılan daveti reddetti. İzmir Barosu'nun çağrısına kulak veren İstanbul, Muğla, Antalya, Adana, Aydın, Van, Ordu, Bursa, Mersin, Şanlıurfa, Eskişehir, Balıkesir, Hatay, Düzce, Kocaeli ve Ankara da daveti kabul etmediklerini açıkladı.

2019-2020 adli yıl açılış töreni 2 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek. Yargıtay da Türkiye'deki barolara törene katılmaları için davet gönderdi. Yargıtay'ın teklifine barolardan cevap gelmeye başladı.

İZMİR BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

İlk olarak İzmir Barosu daveti kabul etmedi ve şu açıklamayı yaptı:

"Bu cevabi yazımızla, siyasi kararlarla, mesleki faaliyetlerini gerekçe göstererek yüzlerce mensubunu tutsak ettiğiniz onurlu bir mesleğin temsilcileri olarak, yaptığınız nazik daveti geri çevirmek zorunda olduğumuzu bildiriyoruz.

Bize kalırsa, siz de o salona gitmeyin.

Çünkü yapacağınız konuşmada muhtemelen, yargının bağımsızlığından ve tarafsızlığından bahsedeceksiniz. Hak mücadelesi veren binlerce kişinin cezaevlerinde olduğunu bilmenize rağmen; kişi özgürlüğü ve güvenliğinden, ifade özgürlüğünden, adil yargılanma hakkından, basın hürriyetinden dem vuracaksınız. Kimseden emir ve talimat almadığınızı, hukuktan üstün hiçbir şey tanımadığınızı, üstünlerin hukukunu reddettiğinizi, üstüne basa basa tekrarlayacaksınız. Peki nerede? Yürütmenin başının yaşadığı sarayın salonunda.

Bizler, insan haklarının korunduğu ve geliştirildiği, hukukun yok sayılmadığı, yargının siyasi iktidarın güdümünden çıktığı günlerde, tam bağımsız bir yargı teşkilatının ev sahipliğinde yapılacak bir törene katılımı, savunduğumuz değerlere daha uygun görüyor ve bu günü umutla bekliyoruz.

Biz avukatlar, yargı bağımsızlığı için tarih boyunca mücadele ettik. Yeni adli yılda da bağımsızlığımızdan aldığımız güç ve tarihimizden gelen kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Halkın zerre kadar güven duymadığı bir yargı sisteminin parçası olmamak için sizlerin de 'kendinizi özgürleştirmenizi' temenni ederiz."

İSTANBUL BAROSU'NUN AÇIKLAMASI

İstanbul Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu'nun imzasını taşıyan açıklama ise şöyle:

"Yargının kurucu unsuru olan savunmanın meslek örgütü olarak, yeni bir yargı yılının açılışında birlikte olmaktan kıvanç duyabilirdik. Ancak bu toplantının Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olması, demokrasi, hukuk ve adalet adına bildiğimiz bütün öğretilerin reddi anlamına geleceğinden, davetinize icabet etmemiz mümkün olamayacaktır."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı verilen bu yeni sistemin, en çok da 'kuvvetler ayrılığını' tahrip ettiğini ve giderek bir "birlik" arayışının güçlendiğini siz de müşahade ediyor olmalısınız. Bu tartışmaların akademide ve pratikte en yoğun biçimde yaşandığı bir zaman diliminde, adli yıl açılışı için tercih edilen mekan, basit bir konum tayini değildir. Bu tercih, Yargıtay gibi köklü bir hukuk kurumsallığının tartışmada durduğu yeri belirlemesi bakımından son derece önemlidir. Yürütme karşısında, sadece bağımsızlığı değil, tarafsızlığı da savunarak, kuvvetler arasındaki ayrılığıen etkin biçimde vurgulamamız gerekirken, bu iddiadan vazgeçmek, geleceği biçimlendirme hakkını da elimizden almaktadır. Başkanlığınızın, Yargı Tarihi içinde nasıl anılacağı, tam da bu dönemlerde vereceğiniz kararlarla tayin edilecektir. Savunma mesleği olarak gerektiğinde bedel ödemeyi göze alarak göstermeye çalıştığımız direnç, yargının diğer sujeleriyle paylaşılabilirse 'hukuk devleti' yolunda çok ciddi mesafeler alabileceğimizi düşünüyoruz.Savunmanın son dönemde kaybettiği silahlara rağmen, yargının güçlenmesi olası değildir."

ANKARA BAROSU'NUN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Ankara Barosu yaptığı basın açıklamasında "Yargıtay'ın Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan 2019-2020 adli yıl açılış törenine ilişkin tarafımıza gönderdiği davetiyeyi üzüntüyle almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Henri Lefebvre'nin mekan tanımına değinilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Savunmanın yeni adli yılını tarafı kendinden menkul siyasal iktidara ait bir mekanda karşılaması ise siyasi tahakkümün bir saray çatısı altında bizzat hukukçular tarafından yeniden üretilmesidir. Bu sebeple; avukatların, hakimlerin ve savcıların siyasal iktidara ait modası önceki yüzyılda geçmiş saray çatıları altında adli yılı karşıladığı, alkış tuttuğu ve edilecek bağımsız söylemlerinin bizzat bu alkışın tutulduğu mekanca çürütüleceği bir adli yıl açılış töreninde bulunmamayı bir tercih değil, kutsal mesleğimizin ettiğimiz yeminle üzerimize yüklediği bir görev olarak görüyoruz."

KOCAELİ BAROSU BAŞKANI TWİTTER'DAN DUYURDU

Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar Gültekin Candemir de Twitter hesabından yaptığı paylaşımında açılışa katılmayacaklarını, ''Yürütme erkinin temsilcilerinin sadece ve sadece davetli olarak katılabileceği 'Adli Yıl' açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı kongre merkezinde yapılacak olması 'Yürütme'nin 'Yargı'ya müdahalesini kabulden öteye bir anlam taşımamaktadır'' ifadeleriyle duyurdu.

MUĞLA BAROSU DA TÖRENE KATILMAYACAK

Muğla Barosu da törene katılmayacağını duyurdu. Muğla Barosu Başkanı Avukat Cumhur Uzun'un imzasını taşıyan cevap yazısında "2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreninin Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılıyor olması, bu anlayışa (yargının herkese eşit ve tarafsız olduğu) katkı sunmak yerine zarar verici olduğu değerlendirildiğinden, nazik davetinize icabet edemeyeceğimizi üzülerek bildiririz" denildi.

BURSA BAROSU: BU TÖREN YARGI MEKANLARINDA YAPILSAYDI, KOŞA KOŞA GELİRDİK

Bursa Barosu da Yargıtay'ın adli yıl açılış töreni davetini reddetti. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun'un Yargıtay Başkanlığı'na yanıtında şu ifadeler kullanıldı:

"Yasalar hukuku gerçekleştirme aracıdır ancak yasalar her zaman hukuka uygun olmayabilir veya hukuka uygun yorumlanmayabilir. İşte o zaman adaleti amaç edinmiş hukukun üstünlüğünü şiar edinmiş yargı devreye girer. Ama yargının devreye girebilmesi bağımsız ve tarafsız olabilmesine bağlıdır. Yoksa gücün elinde araçsallaşır. O sebeple yargıya güvenin zaten sürekli zedelendiği bir toplumda yargının yürütmenin himayesinde olduğu izlenimi ile şekilden öte anlam ve sonuçlar çıkan nazik ama Anayasa'da belirtilen yargının bağımsız ve tarafsız olması ilkesine aykırı bulduğumuz, yürütmeye ait bir mekandaki davetinize, yargının kurucu unsuru olan savunma mesleğinin temsilcisi avukatların meslek örgütü olan Bursa Barosu olarak icabet edemeyeceğimizi üzülerek bildiririz."

"Bu tören, keşke yargının ev sahipliğinde ve yargının kurucu unsurlarının bütününe konuşma olanağı sunulacağı; yargının sorunları, kısa, orta ve uzun vadedeki çözüm hedeflerinin konuşulacağı; uzun yargılamalar, uzun tutukluluk sürelerinin eleştirilebileceği, düşünce ve ifade özgürlüğü lehine mesajların verileceği yargı mekanlarında yapılsaydı koşa koşa gelirdik. Lakin, tören için yargıya değil, yürütmeye ait olan bir mekanın tercihi tüm bunları olanaksız kılmaktadır."

ANTALYA BAROSU DA TÖRENE KATILMAMA KARARI ALDI

Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli yıl açılışına ilişkin daveti ile ilgili yaptığı açıklamada katılmayacaklarını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019-2020 Adli Yıl Açılış Töreni ve Adli Yıl Açılış Kokteyli daveti bize de yapıldı. Şu ana kadar bu konuyla ilgili bazı baro başkanlıklarınca açıklamalar yapıldı. Açıklamalara katılıyorum. Konuya ilişkim görüşümü özetlemeye çalışayım: Biz, adaletsizliklere, hak ihlallerine, hukuksuzluklara direnenlerdeniz; alkışlayan, boğun eğenlerden değil!"

"Biz, hukuk devleti ve insan haklarından yana taraf oluruz; iliksiz cübbelerinde düğme arayanlardan, sıraya dizilenlerden değil! Biz, gerçek bir hukuk devleti, bağımsız ve tarafsız yargı ve özgür savunma istiyoruz; "Yargı denetimsiz iktidar, savunmasız yargı" değil. Yargıya duyulan güveni dibe düşüren, hukuku ve yargı bağımsızlığını hiçe sayan bir anlayış ile mekansal sorumluluğu bile paylaşmayız."

VAN BAROSU DA KATILMAYACAK

Van Barosu da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada törene katılmama kararı aldığınu duyurdu. Barodan yapılan açıklamada, ''Baromuz; Yargıtay Başkanlığı'nın 2 Eylül 2019 Tarihinde ''Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'' zinde yapılacak olan 2019-2020 Adli yılı açılış töreni davetine, Yönetim Kurulu olarak törene katılmama kararı alarak durum resmi yazı ile Yargıtay Başkanlığı'na bildirmiştir'' denildi.

ORDU BAROSU YARGININ BAĞIMSIZLIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Ordu Barosu da törene katılmama kararı alarak durumu resmi yazı ile Yargıtay Başkanlığına bildirdi. Baro Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz tarafından gönderilen yazıda yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile yargı erkinin unsurları arasındaki eşitlik durumuna vurgu yapıldı.

AYDIN BAROSU: O YER SARAY OLMAYACAKTIR

"Yargıtay Başkanlığı tarafından, bu yılki Adli Yıl Açılış Töreni'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılmasının kararlaştırıldığı ve bazı Barolara davetiye gönderildiği anlaşılmaktadır. Aydın Barosu Başkanlığı'na henüz böyle bir davetiye ulaşmamış olup, davet gelmesi halinde göstereceğimiz tavır ise, tarihimize bakıldığında rahatlıkla anlaşılabilecek kadar açıktır. Bağımsız, tarafsız bir yargı, hukukun üstünlüğü ve demokrasi mücadelesini ödünsüz şekilde sürdüren, kuvvetler ayrılığını olmazsa olmaz gören Aydın Barosu açısından, adalet sarayları dışında herhangi bir saray adli yıl açılışı için seçenekler arasında bulunmamaktadır. Avukatlık mesleğini tutuklu olduğu yerden çıkarıp, özgür bir şekilde yurttaşların savunma ve adil yargılanma hakkının hizmetine sunmak, ancak bağımsız ve başı dik bir duruş sergileyen savunma makamı ile mümkündür. Baromuz; tarihinin, inandığı evrensel hukuk ilkeleri ile Cumhuriyet değerlerinin işaret ettiği yerde adli yıl açılışını gerçekleştirecektir ve o yer Saray olmayacaktır. Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyururuz."

ADANA BAROSU: BU YILIN EN ÖNEMLİ SORUNU BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK

Adana Barosu da törene katılmayacağını şöyle duyurdu:

"Bu adli yılın da en önemli sorunu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının bir türlü sağlanamamış olmasıdır. Bu sorun çözülmeden, Türk Adalet Sisteminin yönetilebildiğine dair tüm savlar temelsiz kalacaktır. Törenin Cumhurbaşkanlığı Kongre Kültür Merkezi'nde yapılıyor olması, bu anlayışa katkı sunmak yerine zarar verici olduğu değerlendirildiğinden, nazik davetinize ne yazık ki katılamayacağız. Bu kararımız, tamamen yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki hassasiyetimizden kaynaklanmaktadır. Biz toplumsal huzur ve barışın sağlandığı, demokrasinin kural ve kurumlarıyla işlediği, üstünlerin hukukunun değil, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğu, yurttaşımıza insan haysiyet ve onuruna yaraşan koşulların hazırlandığı, bireyin ve toplumun refahının tesis edildiği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. 2019-2020 Adli Yılının adaletli bir yıl olması, yargının ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözülmesi dilekleriyle aydınlık ve güneşli günlerin en kısa zamanda geleceğine inanmaktayız."