11 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 11 Ağustos 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Kurtarıcı 00:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 02:00 Kaçak Gelinler 03:30 Aramızda Kalsın 04:00 Türk Müziği 05:00 Aramızda Kalsın 05:20 Kara Sevda 07:00 İki Aile 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 18:45 Star Haber 20:00 Yarının Sınırında 20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı 22:15 Yarının Sınırında 22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı Kaynak: InterSinema.com