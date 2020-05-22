107 kişinin düştüğü uçaktan 1 kişi sağ kurtuldu Pakistan'da içerisinde 107 kişinin bulunduğu uçak Karaçi Havalimanı yakınlarında düştü. Karaçi Belediye Başkanı, kazadan kurtulan kimsenin olmadığını açıklarken, sosyal medyada yer alan iddialara göre ise Zafar Masud isimli şahıs enkazdan ağır yaralı olarak çıkartıldı.

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait, 107 kişiyi taşıyan uçak Karaçi Havalimanı yakınlarında bulunan yerleşim yerindeki binaların üzerine düştü. Karaçi Belediye Başkanı kazadan kurtulan kimsenin olmadığını açıklamasının ardından, sosyal medyada uçağın enkazından Panjub Bankası Başkanı Zafar Masud'un ağır yaralı olarak çıkarıldığı iddia edildi. KURTULAN OLMADIĞI AÇIKLANMIŞTI Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Lahore-Karaçi seferini yapan ve içerisinde 99'u yolcu 8'i mürettebat toplam 107 kişinin bulunduğu uçak Karaçi Havalimanı yakınlarında düştü. Yerleşim yerindeki binaların üstüne düşen uçakla ilgili ilk açıklamayı yapan Karaçi Belediye Başkanı, kazadan kurtulan olmadığını söyledi. 1 KİŞİ ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARTILDI Sosyal medyada yer alan iddialara göre ise uçak enkazında bir kişinin sağ olarak çıkarıldığı belirlendi. Enkazdan ağırlı yaralı olarak çıkartılan Panjub Bankası Başkanı Zafar Masud'un tedavi altına alındığı söyleniyor.