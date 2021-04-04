103 amiralin yayınladığı bildiriye bir tepki de Davutoğlu'ndan: Darbe heveslilerine geçit verilemez

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, emekli 103 amiralin gece yarısı yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiriye tepki gösterdi. Davutoğlu, Ankara'yı karıştıran bildiriyle ilgili olarak "Militarist ya da sivil fark etmez, darbe heveslilerine geçit verilemez" ifadelerini kullandı.

Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiralle ilgili 103 emekli amiral gece yarısı bir bildiri yayımladı. Yayınlanan bildiriye tepkiler çığ gibi büyürken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bildiriyle ilgili re'sen soruşturma başlattı.

"KÖTÜ NİYETLİ BİR SORUMSUZLUK ÖRNEĞİDİR"

103 amiralin imzasıyla yayınlanan bildiriye bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Twitter hesabından açıklamada bulunan Ahmet Davutoğlu, "Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır" dedi.

Amirallerin açıklamasını eleştiren Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Gelecek Partisi milli iradenin, hukuk devletinin ve demokrasinin yanındadır. Militarist ya da sivil farketmez, darbe heveslilerine geçit verilemez.

Bildiri ülkenin tarihsel hafızasını ve içinden geçtiği hassas süreci göz önüne almayan; kötü niyetli bir sorumsuzluk örneğidir."