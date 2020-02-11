100 yıl önceki moda akımı geri döndü

11.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:22

Her sezonu geniş kitlelerce beklenen Peaky Blinders, heyecanlı ve sürükleyici konusu kadar stiliyle de öne çıkıyor. Morhipo Mag ekibi, bu stili günlük hayatına taşımak isteyenlere özel önerilerini hazırladı.



Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İngiltere'de güç kazanan bir gangster ailesinin hikayesini konu alan Peaky Blinders dizisinde, oyuncuların performansı, dönemin ruhunu yansıtan güçlü stille birleşiyor. Morhipo Mag ekibi, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkartan dizideki kadın ve erkek stilini günlük hayatına taşımak isteyenlere önerilerini sundu. Erkek stilinde takım elbiseler, yelekler, klasik paltolar, şapka ve bol aksesuarların öne çıktığını belirten ekip; sakin ve nötr renklerdeki kıyafetlerle, dokulu kumaşların tercih edildiğini kaydederek, yelek veya modern kravatlar ve papyonlarla kullanabilecek klasik takım elbiselerin kalın tabanlı botlarla kombinlenebileceğini açıkladı. İkonik paltolar ve kışlık ceketlerin bu stilin önemli parçalarından olduğu belirtilirken, kadın veya erkek giyiminin en güçlü parçası olan kabanların son zamanlarda herkesin üstünde daha güçlü bir görünüm oluşturuğu kaydedildi. Kaliteli bir kabana mutlaka yatırım yapılmasını belirten ekip, "Uzun kabanlardan çekinmeyin, sizi olduğunuzdan uzun gösterebilecek güçteler." dedi.



Olmazsa olmaz takım elbiseler



Morhipo Mag ekibi; bir erkeğin gardırobunu takım elbisesiz düşünmenin imkansız olduğunun altını çizerek, günümüzde kadın gardırobu için de aynı durumun geçerli olduğunu belirtti. Ekip, beğenilen ve kişilerin kendisine yakışacağını düşündüğü desenler, dokular ve renklerin seçilmesinin gerektiğini iletti. Ardından "Paçalar biraz dar ve kısa oldu mu, tamamdır. Hem bileğiniz biraz gözüktüğünde unutmayın ki uzun kabanlarla olduğu gibi daha uzun görünürsünüz. Takım elbiselerin içine yelek giymek belki hala pek feminen bulunmuyor ama erkekler için kesinlikle olmazsa olmaz." ifadelerini kullandı.



Gömleklerle fark oluşturun



Peaky Blinders ile erkek stilinde en fark oluşturan parçanın ise gömlekler olduğu kaydedilirken; hakim veya dik yaka olarak bilinen tarzın artık trend olduğu belirtildi.



Vazgeçilmez detay 'şapka'



Morhipo Mag ekibi Peaky Blinders kadınları ve erkekleri için bir diğer vazgeçilmez detayın ise şapka olduğunun altını çizdi. Ayrıca kişinin imzasını stiline katmak için sadece şapkanın şart olmadığını belirten ekip, yakalamak istenilen görüntü için fular, eşarp ya da farklı formlarda şapka ya da bere de kullanılabileceğini bildirdi.



Kadınlar için şık detaylar



Öte yandan kadın stilinde ise kazayağı gibi dönemin ruhunu yansıtan desenlerin; payet, suni kürk gibi avangart detaylar ile ipek, kadife ve saten gibi feminen dokuların dizinin stilini yansıtan parçalar olarak öne çıktığını belirten Morhipo Mag ekibi, kadınlar için genelde bebe yaka kıyafetler ön planda olsa da boynu zarif bir biçimde gösteren açık yakaların da tercih edilebildiğini bildirdi.



Hem kadın hem erkekler için bilekleri saran, kaliteli malzemeden üretilmiş, şık bir çift botun dönemin tazını yakalamak isteyenlerin istediği görünümü tamamlamasına yardımcı olacağını kaydeden Morhipo Mag ekibi, "Yine bileği saran ama bu sefer zarafeti vurgulayan saten eldivenler de belki günlük hayatın bir parçası olamaz ama herhangi bir davette şans verilecek kadar ince detaylar olabilirler. İnci kolyeler zamansız bir şıklığa sahipler ve belki kullanmak için değil ama görünüm için cep saati de en az inci kolyeler kadar şık durabilir." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA