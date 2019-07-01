100 TL'ye 5 Kavanoz Bal Satan Adamın Evine Hırsız Girdi, 1,5 Milyon Doları Çalındı

Televizyon ekranlarındaki bazı kanallar, çeşitli ürünlerin satışlarını yapıyorlar. Kimi zaman akıllı telefon, kimi zamansa giyim ürünleri veya şifalı olduğu ileri sürülen besinleri sattıklarını söyleyen bu kanalların çoğunun dolandırıcılık amaçlı olduğu pek çok kez ispatlandı. Bu kez, televizyonda 100 TL karşılığında sattığı 5 kavanoz balla bilinen 'Balcı Ekrem' lakaplı Ekrem İncel, bal satışı dışında başka bir konuyla gündeme geldi. Ekrem İncel'in İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir site içerisinde bulunan villasına hırsız girdi. Çok sayıda ziynet eşyası ve 1.5 milyon dolar nakit parasının çalındığını ifade eden İncel, site yönetimine isyan etti.

Öğle saatlerinde villadan ayrıldığını ifade eden İncel, akşam saat 9 gibi kaldığı villaya geldiklerini ve bahçe kapısının açık, eşyalarının dağılmış olduğunu fark ettiklerini ifade etti. Hemen polise ve site yönetimine haber verdiğini söyleyen İncel, hem kendisinin hem de ailesinin maddi manevi zararının olduğunu ifade etti. Site yönetimine tepki gösteren İncel, bulundukları bölgenin hırsızların uğrak noktası olduğunu ifade ederek, site yönetiminin fazlasıyla ilgisiz olduğunu söyledi. Site yönetiminin haraç alır gibi aidat aldığını ifade eden İncel, insanların ev taksiti olarak ödediği kredi miktarı kadar aidat ödediğini ifade etti. Geçici olarak orada yaşadıklarını ifade eden İncel, böyle bir hırsızlığı bölgedeki kimsenin yaşamasını istediğini, Türk polisine güvendiğini söyledi.

Uzmanlar, pek çok kez televizyon ekranlarında satılan bu balların tamamının sahte olduğunu, belirlenen fiyatlara bal almanın mümkün olmadığını söylüyorlar. Kimi zamansa RTÜK, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunuyor, bazı kanallara para cezası keserken bazı kanalların da yayınlarını durduruyor. Televizyon ve radyolarda edindikleri bilgilere güvenilmemesi konusunda uyarı yapan yetkililer, yine de bu dolandırıcıkların önüne geçememiş durumdalar. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıllarda Webtekno olarak televizyon ve radyolarda satılan bu ürünlere adeta savaş açmıştık. Pek çok ürünü sizler için sipariş etmiş, bu ürünlerin aslında ne kadar büyük bir dolandırıcılık şebekesine ait olduklarını ispatlamıştık. İşte o videolarımızdan bir tanesi;