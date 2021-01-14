KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı

14.01.2021 14:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:13

Bugün KPSS sınav sonuçları açıklanırken, yayımlanan listede yapılan bir atama herkesi şaşırttı. Sınavdan aldığı 100 puan ile birinci olan aday sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumuna hizmetli olarak atandı.

KPSS 2020/2 tercih sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar kimlik numaraları ve aday şifreleri ile yerleştirdikleri kadroları öğrendi. Alım yapan tüm kurumlar tercih sonuç listesinde en yüksek ve en düşük kaç puan ile alım yaptıklarını adaylara duyurdu.

KPSS BİRİNCİSİNİN ATANDIĞI KADRO HERKESİ ŞAŞIRTTI

Kamu Personeli Seçme Sınavından 100 tam puan alan adayın atandığı kadro ise görenleri şaşkına çevirdi. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS 2020/2 tercih sonuçlarına göre ortaöğretim düzeyi KPSS atama listesinde, sınavda Türkiye birincisi olan adayın, 100 puan ile sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu tarafından hizmetli kadrosuna atandığı görüldü. Öte yandan 2 kişilik kadroya atanan ikinci hizmetli adayın ise 98 puan aldığı görüldü.

KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı
Haber Yorumları (15)
.............: ORTAÖĞRETİM DÜZEYİNDE GİRMİŞ SINAVA YANİ ORTAOKUL MEZUNU. NE OLARAK ATAYACAKLARDI. MÜDÜR MÜ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
RECEP: vatandaşın tercihi orası ise. . . sen ne yapabilirsin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
....: TERCİH YAPMASAYDI O ZAMAN DURDUK YERE Mİ ATANMIŞ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 15 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum İlker Başbuğ Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir Kongre Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 15:32:00. #1.15#
title