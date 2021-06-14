10 yaşındaki çocuğun bisikletle çarptığı 8 yaşındaki Berat yaralandı
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10 yaşındaki çocuğun bisikletle çarptığı 8 yaşındaki Berat yaralandı

10 yaşındaki çocuğun bisikletle çarptığı 8 yaşındaki Berat yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, E.G.'nin (10), trafiğe kapalı caddede kullandığı elektrikli bisikletle çarptığı Berat D. (8) yaralandı.

BOLU'da, E.G.'nin (10), trafiğe kapalı caddede kullandığı elektrikli bisikletle çarptığı Berat D. (8) yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında kentin araç trafiğine kapalı, en işlek caddesi olan İzzet Baysal Baysal Caddesi'nde meydana geldi. E.G., kullandığı elektrikli bisikletle caddede yürüyen Berat D.'ye çarptı. Berat D. yaralanırken, ihbar üzerine adrese gelen 112 Acil ekibi çocuğa ilk müdahalede bulundu. Kaza sırasında çocuğunun yanında olan anne sinir krizleri geçirdi. Sağlık ekiplerinin Berat D.'ye müdahalesi sırasında ağlayan anneyi, çevredekiler sakinleştirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Berat D. hastaneye kaldırıldı. 


10 yaşındaki çocuğun bisikletle çarptığı 8 yaşındaki Berat yaralandı
10 yaşındaki çocuğun bisikletle çarptığı 8 yaşındaki Berat yaralandı
10 yaşındaki çocuğun bisikletle çarptığı 8 yaşındaki Berat yaralandı
10 yaşındaki çocuğun bisikletle çarptığı 8 yaşındaki Berat yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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