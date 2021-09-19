10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, hayatını kaybetti

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Beyzanur T, saat 15.30 sıralarında, Kervansaray Mahallesi 3023 Sokak'ta, inşaatı süren 12 katlı bir binanın 10'uncu katına çıktı. Bir süre burada bekleyen genç kız, kendini boşluğa bıraktı.

GENÇ, OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaklaşık 25 metre yükseklikten mıcır bulunan zemine düşen Beyzanur T, kanlar içinde kaldı. Gürültüye koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Beyzanur T'nin yaşamını yitirdiğini tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Beyzanur T'nin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, genç kızın kimliğini atladığı inşaatın karşısındaki binanın bahçe duvarı üzerinde buldu. Soruşturma başlatan polis, Beyzanur T'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.