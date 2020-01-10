10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Malatya'da, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

10.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:38
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

'da, Belediye Başkanı , "" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Özkan, belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlen etkinlikte yaptığı konuşmada, gazetecilerin fedakarca çalıştıklarını belirtti.

"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlayan Özkan, basın mensuplarıyla sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Etkinlik sonunda Özkan, gazetecilerle toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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