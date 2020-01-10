10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
Malatya'da, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Malatya'da, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Özkan, belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlen etkinlikte yaptığı konuşmada, gazetecilerin fedakarca çalıştıklarını belirtti.
"10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlayan Özkan, basın mensuplarıyla sohbet ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Etkinlik sonunda Özkan, gazetecilerle toplu fotoğraf çektirdi.