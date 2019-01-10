Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakar, mesajında, gazetecilerin sıcak soğuk, yaz kış demeden, her türlü koşulda kamuoyunu bilgilendirmek adına çok önemli görevler üstlendiğini belirtti.

Doğru, tarafsız ve ilkeli haber anlayışıyla hareket eden gazetecilerin, yaptıkları çalışmalarla yaşanan gelişmeleri kayıt altına alıp önemli, kültürel ve tarihi bir arşiv oluşturduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Hayatının her döneminde bir şekilde basınla yakından ilgilenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Milli Mücadele Döneminde gazetecilere ayrı bir yer ayırarak, Anadolu'ya gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında yanından ayırmadığı basın mensupları hakkında 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikri gıdayı vermekte, hulasa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.' diyerek basının ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır."

Çakar, tüm basın yayın organı çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladığını aktararak, "Halkın haber alma özgürlüğünü sağlamak için gerektiğinde hayatlarını feda etmekten çekinmeyen basın mensuplarına çalışmalarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA