10 Milyonuncu Çipli Kimlik Sahibine Verildi

Kolay taşındığı, dayanıklı olduğu ve kopyalanamadığı belirtilen çipli Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarından sistemden geçen 10 milyonuncusu Şanlıurfa'da sahibine verildi.



İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Şanlıurfa Valiliği tarafından GAP Tarımsal Eğitim Merkezi'nde (GAPTEAM) tören düzenlendi.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Sinan Güner, burada yaptığı konuşmada,Türkiye Cumhuriyeti yeni kimlik kartının fiilen Ocak 2017'den itibaren dağıtılmaya başlandığını anımsattı.



Şimdiye kadar 10 milyon 700 bin çipli kimlik kartı üretimi yaptıklarını belirten Güner, "10 milyonuncu kimlik kartı 25 Ağustos'ta sistemimizden geçti ve basıldı. Bunun bir hatırası olsun istedik ve böyle bir programı düzenledik. 10 milyonuncu Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Bozova ilçemizde yaşayan Mehmet Kılıç'a vereceğiz." dedi.



Yeni kimlik kartlarının kolay taşınması ve dayanıklı olmasının yayında görünmeyen birçok özelliği bulunduğunu kaydeden Güner, özellikle yeni kimlik kartlarının güvenlik açısından ön plana çıktığını ve kopyalanamadığını bildirdi.



Kimlik kartındaki özelliklerin farklı amaçlarda kullanıldığını ifade eden Güner, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Temaslı çip sahteciliği önlemek ve kartın doğrulanmasını sağlamak için kullanılıyor. Örneğin şu anda Ukrayna, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu kartla gidildiği takdirde pasaporta ihtiyacınız yok. Gümrük kapılarında gösterdiğinizde pasaport yerine geçiyor. Bu tabii şu anda 3 ülke ile sınırlı ama Türkiye'nin müzakereleri bu konuda devam ediyor. Bu kart gerçekten taklit edilemez bir kart. Özellikle çip ve doğrulama uygulaması güvenliğin önemli olduğu yerlerde bulunan POS makinesi gibi makineler de katıldığında tüm bilgiler ekrana gelecek ve parmak iziniz ile kartı doğrulayacaksınız."



Vali Abdullah Erin de 10 milyonuncu çipli kimlik sahibinin Şanlıurfalı olmasının ve törenin kentte yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini kaydetti.



Şanlıurfa'nın 1 milyon 940 bin nüfusa ulaştığına işaret eden Erin, kentin Türkiye'nin en genç ili olduğunu dile getirdi.



Yeni kimlik kartını alan Mehmet Kılıç ise bu kartın sahibi 10 milyonuncu kişi olduğu için büyük sevinç yaşadığını söyledi.



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu ve böyle bir kimlik taşıdığı için mutluluğunu dile getiren Kılıç, "Ne mutlu Türk vatandaşı olmak, ne mutlu bu kimlik kartını taşımaya. Bu yeni kimlik kartları tüm Türkiyemize hayırlı olsun." diye konuştu.