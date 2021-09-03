'10 liraya öpüşelim' diyerek 130 lirasını aldılar
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'10 liraya öpüşelim' diyerek 130 lirasını aldılar

'10 liraya öpüşelim' diyerek 130 lirasını aldılar
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da mermer fabrikasında çalışan K.Y.'nin (19) yanına giderek, '10 liraya öpüşelim' diyerek 130 lirasını alan 2 kadın, şikayet üzerine yakalanıp gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR'da mermer fabrikasında çalışan K.Y.'nin (19) yanına giderek, '10 liraya öpüşelim' diyerek 130 lirasını alan 2 kadın, şikayet üzerine yakalanıp gözaltına alındı.

İmaret Camisi bahçesinde oturan mermer işçisi K.Y.'nin yanına dün saat 12.30 sıralarında gelen iki kadın, 10 lira karşılığında öpüşebileceklerini söyledi. Teklifi kabul eden K.Y., kadınlarla birlikte uygun bir alana geçti. Kadınlar, burada işçiden 20 lira daha istedi. K.Y., kadınlara 20 lira daha verdi. Ardından K.Y.ile birlikte Marulcu Mahallesi Gedik Ahmet Paşa Sokak'ta yürüyen kadınlar, 100 lira daha isteyerek vermediği takdirde kendilerini taciz ettiği iddiasıyla bağıracaklarını söyledi. Korkup kadınlara 100 lira daha veren K.Y., daha sonra polis merkezine giderek şikayetçi oldu. 

Harekete geçen polis ekipleri, 2 kadını Kadınana Caddesi'nde yakaladı. Yapılan kimlik çalışmasında şüphelilerin 17 suç kaydı olduğu belirlenen A.D. (28) ile 6 suç kaydı olan E.D. (26) olduğu saptandı. İşçinin 130 lirayı kendilerine hayır amaçlı verdiğini iddia eden 2 kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

'10 liraya öpüşelim' diyerek 130 lirasını aldılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer

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'10 liraya öpüşelim' diyerek 130 lirasını aldılar - Haberler
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