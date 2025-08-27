10 Kasım anma töreni yapılmayacak mı, 10 Kasım törenler iptal mi?
2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde birinci ara tatilin 10 Kasım'a denk gelmesi, 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinin yapılıp yapılmayacağı konusunda tartışmaları beraberinde getirdi. Bu durum, '10 Kasım anma töreni yapılmayacak mı, 10 Kasım törenler iptal mi?' sorularını gündeme taşıdı.
10 KASIM ANMA TÖRENİ YAPILMAYACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı, ortaya atılan iddiaları asılsız ilan ederek 10 Kasım törenlerinin planlandığı şekilde yapılacağını duyurdu.
ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI ETKİNLİKLERİ
4-8 Kasım 2025 tarihleri arasında okullarda Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında bilimsel toplantılar, sergiler, yarışmalar, tiyatro gösterileri ve konferanslar düzenlenecek.
10 KASIM RESMÎ TÖRENLERİ
10 Kasım 2025 Pazar günü öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim yöneticilerinin katılımıyla resmî anma törenleri gerçekleştirilecek.