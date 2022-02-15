10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri son iki haftadır artan otodan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde kimlikleri belirlenen Ö.Ö., H.Ş., O.C. ve T.S., fiziki takibin ardından yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suç ve unsuru olarak sattıkları 2000 TL değerindeki 2 akü, satmış oldukları O.U. tarafından Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan Ö.Ö., H.Ş., O.C. ve T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

10 ayrı otomobilden hırsızlık yapan 4 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Asayiş Büro, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Haberler

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