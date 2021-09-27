1 won kaç TL? 1 won ne kadardır? 1 won fiyatı ne kadar? Won hangi ülkenin para birimidir? 1 Won kaç TL? Won hangi ülkenin para birimi? 1 Won ne kadar ediyor? Squid Game dizisinde yer alan Won kaç TL'ye eşittir? Won hakkında tüm bilgiler...

SQUİD GAME BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Squid Game, Hwang Dong-hyuk tarafından yazılan ve yönetilenbir Güney Koreli hayatta kalma draması televizyon dizisidir. Lee Jung-jae, Park Hae-soo ve Wi Ha-joon'un oynadığı dokuz bölümlük dizi, 45,6 milyar ? (38,7 milyon ABD Doları) değerinde gizemli bir hayatta kalma oyununda hayatlarını riske atan bir grup insanın hikâyesini anlatıyor. Dizi Netflix tarafından 17 Eylül 2021'de dünya çapında yayınlandı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

SQUİD GAME KONUSU NE?

Hayatları boyunca maddi olarak zorlanan dört yüz elli altı kişi, gizemli bir hayatta kalma yarışmasına davet edilir. Bir dizi geleneksel çocuk oyununda yarışan ancak ölümcül dönüşlerle, 45,6 milyar ? (38,5 milyon ABD Doları) ödül için rekabet etmek için hayatlarını riske atıyorlar.

WON NEDİR?

Güney Kore wonu [Türkçe: Kore Cumhuriyeti Wonu] ya da sadece won, Güney Kore'de kullanılan resmî para birimidir. Won, merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Kore Bankası tarafından servis edilir. Won, yüz tane Jeon'a bölünür; ancak jeonlar artık günlük ticarî işlemlerde kullanılmamaktadır ve sadece döviz kurlarında bulunur.

45.6 MİLYAR WON KAÇ TL?

Oyundaki büyük ödül olan 45.6 milyar won, 341.180.998,65 Türk Lirası'na eşittir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

1 WON KAÇ TL?

1 won 0,0075 Türk Lirası etmektedir. 27 Eylül güncel kurlara göre 1 won fiyatı 0,0075 TL ediyor.

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