1 video ile hayatı değişen Bilal Göregen, Türkiye için büyük hedefini açıkladı

Başarılı darbuka performansıyla fenomen olan Bilal Göregen Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Hakkında merak edilen tüm sorulara içtenlikle cevap veren Göregen, darbuka performansıyla da alkış toplarken Türkiye için büyük hedefini de açıkladı.

2009 yılında yayınlanan bir videosuyla fenomen olan kısa sürede başarısı dünyaya yayılan fenomen Bilal Göregen, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk olarak Enes Özdemir'in sorularını yanıtladı. Şovlarıyla dünyaya açılan Göregen, nasıl ünlendiğini de anlattı.

Bilal Göregen, yayında Enes Özdemir'in "Müzikle ilgilenmeye ne zaman başladın?", "Hangi enstrümanları çalıyorsun?", "Görme yetini ne zaman kaybettin?", "Kedili videoda nasıl tepkiler geldi?", "En çok neyi görmek isterdin?" gibi birçok soruya cevap verdi.