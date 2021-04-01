1 Nisan şakasını kim çıkardı? 1 Nisan şakası yapmak günah mı? 1 Nisan günü nasıl ortaya çıktı?
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1 Nisan şakasını kim çıkardı? 1 Nisan şakası yapmak günah mı? 1 Nisan günü nasıl ortaya çıktı?

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1 Nisan şakasını kim çıkardı? 1 Nisan şakası yapmak günah mı? 1 Nisan günü nasıl ortaya çıktı?

1 Nisan şakasını kim çıkardı? 1 Nisan şakasının aslı nedir? sorusu gündemin merak edilen başlıklar arasında 1 Nisan Şaka Günü, her yılın 1 Nisan günü kutlanır. Genelde şaka gününde insanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir. 1 Nisan şaka günü, eğlenceli anların yaşanmasını sağlıyor. Gülümseten anların yaşanmasına aracı olan 1 Nisan günü hakkında insanlar 1 Nisan nedir? 1 Nisan günü ne oldu? 1 nisan şakası yapmak günah mı?

1 Nisan günü insanlar birbirlerine ilginç ve komik şakalar yapıyor. 1 Nisan Şaka Günü nedeniyle birbirinden komik ve eğlenceli şakalarla kutlanıyor. Peki, 1 Nisan günü nedir, neden kutlanır? 1 Nisan nedir? 1 Nisan günü ne oldu? 1 Nisan anlamı nedir? 1 Nisan şakası nasıl ortaya çıkmıştır? En güzel 1 Nisan şakaları!

1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ NEDİR?

1 Nisan Şaka Günü, her yılın 1 Nisan günü kutlanır. Genelde şaka gününde insanların birbirine şaka yapması gelenek haline gelmiştir.

Nisan 1 şakası hakkında farklı kültür, inanç ve dillerde efsaneler bulunmaktadır.

Fransa (Poisson d'avril - Nisan Balığı) : 1564 yılında Fransa kralı IX. Charles yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocağa aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı sene başı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise "Nisan Balığı" adı verilir

  • İngiltere - April Fools' Day - Nisan Aptallar Günü
  • İskoçya - Gowk veya Cuckoo günü

Nisan 1 veya Nisan Balığı, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan'da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır.

1 NİSAN ŞAKASINI KİM ÇIKARDI?

Nisan 1 veya Nisan Balığı, Hollanda, Belçika, Kanada, ABD, İsviçre, Japonya dahil dünyanın pek çok yerinde tanınmaktadır. Nisan 1 ile ilgili başka bir efsane de Pagan kültüründe 1 Nisan'da kutlanan Fous bayramıdır. Antik Roma'da Hilarya adıyla benzer bir bayram da kutlanmaktadır. Hindistan'da ise bu bayram 31 Mart'ta Holi adıyla kutlanmaktadır.

1 NİSAN GÜNÜ NE OLDU?

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır. Bu arada 1 Nisan'ı sene başı olarak kabul etmeye devam edenlerle alay etmek amacı ile yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenlere ise "Nisan Balığı" adı verilir.

  • İngiltere - April Fools' Day - Nisan Aptallar Günü
  • İskoçya - Gowk veya Cuckoo günü

1 NİSAN ŞAKASIYAPMAK GÜNAH MI?

Halk arasında 1 Nisan günü, müslümanlara karşı katliam yapıldığı bilinmektedir ancak buna dair bir bilgi yer almıyor. Farklı kültür ve inançlara dayalı bir alışkanlık olan 1 Nisan günü direkt olarak hristiyanların adeti değildir. Bu nedenle haram denmemekte.

Ancak yalan söyleyerek yapılan şakaların temelinde yalan olduğu için bu alışkanlık haramdır.

1 NİSAN GÜNÜ TARİHÇESİ

1564 yılında Fransa kralı IX. Charles, yıl başlangıcını Ocak ayının 1. gününe aldı. Daha önce Avrupa'da yaygın olan yıl başlangıcı 25 Mart'tı. O zamandaki iletişim şartlarıyla Charles'in bu kararı fazla yayılmadı. Duyanlar ise protesto amaçlı eski adetlerine devam ettiler. 1 Nisan'da partiler düzenlediler. Diğerleri ise onları Nisan aptalları olarak nitelendirdiler. 1 Nisan'a "aptallar günü" adını verdiler. Bu günde herkese sürpriz hediyeler verdiler, gerçek olmayan haberler ürettiler. Yıllar sonra Ocak ayının yılın ilk ayı olmasına alışılınca, Fransızlar 1 Nisan gününü kültürlerinin bir parçası görerek devam ettirdiler. Oradan da bütün dünyaya bir şaka günü olarak yayıldı.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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